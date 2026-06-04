У ЄС розпочали підготовку формального процесу відкриття кластера для України

«Сьогодні (3 червня - ред.) Кіпрське головування розпочало підготовку до офіційного відкриття кластера 1 у переговорах про вступ (до Євросоюзу – ред.) України та Молдови. Це знаменує собою важливу віху на їхньому шляху європейської інтеграції та є сильним сигналом єдності та рішучості ЄС», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у найближчі дні продовжиться наполеглива робота над завершенням обговорень у Раді ЄС щодо офіційного відкриття цього кластера.

«Кіпрське головування, керуючись підходом, заснованим на заслугах, реалізує розширення, яке є стратегічним пріоритетом та однією з найбільш трансформаційних політик Європейського Союзу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз 15 червня може офіційно відкрити перший кластер у переговорах про вступ України та Молдови.

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