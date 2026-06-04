Amazon представив ШІ-робота нового покоління для роботи на складах
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Поточна версія Proteus, яка використовується на 25 об'єктах компанії у США, працює лише на великих складах, переміщуючи вантажні візки вагою майже до 400 кг.
Водночас версія Proteus нового покоління, яка з'явиться у Європі в першій половині 2027 року, знаменує зміну у взаємодії співробітників з роботами.
«Ви йому вказуєте, що потрібно зробити. Він сам визначає пріоритет, маршрут, час», — сказав віцепрезидент підрозділу Amazon Robotics Скотт Дрессер.
В Amazon також продемонстрували роботизовану систему обробки вантажів STARK, яка має бути розгорнута на 15 європейських майданчиках до 2027 року, а також першого робота з розпізнаванням дотику Vulcan.
У компанії також анонсували, що її АІ-асистент Alexa+ наступного покоління буде запущений ще в 10 країнах у 2027 році.
Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська група компаній Hyundai Motor Group створила підрозділи, що займаються просуванням її стратегії «програмно-керованого виробництва» (SDF) та забезпеченням компонентами для роботів у рамках поширення впровадження гуманоїдних роботів Atlas на своїх автомобільних заводах.
Фото: Amazon/Х