Amazon представив ШІ-робота нового покоління для роботи на складах

Американська компанія Amazon презентувала мобільного робота Proteus нового покоління на базі штучного інтелекту для роботи на складах, який може реагувати на вказівки людей.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Поточна версія Proteus, яка використовується на 25 об'єктах компанії у США, працює лише на великих складах, переміщуючи вантажні візки вагою майже до 400 кг.

Водночас версія Proteus нового покоління, яка з'явиться у Європі в першій половині 2027 року, знаменує зміну у взаємодії співробітників з роботами.

«Ви йому вказуєте, що потрібно зробити. Він сам визначає пріоритет, маршрут, час», — сказав віцепрезидент підрозділу Amazon Robotics Скотт Дрессер.

В Amazon також продемонстрували роботизовану систему обробки вантажів STARK, яка має бути розгорнута на 15 європейських майданчиках до 2027 року, а також першого робота з розпізнаванням дотику Vulcan.

У компанії також анонсували, що її АІ-асистент Alexa+ наступного покоління буде запущений ще в 10 країнах у 2027 році.

Як повідомляв Укрінформ, південнокорейська група компаній Hyundai Motor Group створила підрозділи, що займаються просуванням її стратегії «програмно-керованого виробництва» (SDF) та забезпеченням компонентами для роботів у рамках поширення впровадження гуманоїдних роботів Atlas на своїх автомобільних заводах.

Фото: Amazon/Х