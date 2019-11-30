Лукашенко і Путін домовилися про створення єдиного парламенту і уряду - посол Білорусі в РФ

Білорусь і Росія планують створити спільний уряд, спільні ринки нафти, газу і електроенергії, а також уніфіковане податкове законодавство.

Про це розповів посол Білорусі в Росії Володимир Семашко на полях ХIV міжнародної конференції «Євразійська економічна інтеграція» в Москві, повідомляє мінський сайт Tut.by.

"Президенти (Олександр Лукашенко і Володимир Путін - ред.) домовилися, що цілі заявлені грандіозні, і вони не повинні змінюватися. Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу і електроенергії, створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні управлінські функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується", - заявив Семашко.

За його словами, з 31 підготовленої дорожньої карти поглибленої інтеграції 20 карт «абсолютно узгоджені» за підсумками нещодавньої зустрічі прем'єр-міністрів двох країн.