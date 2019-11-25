Лукашенко пояснив, чому у білоруському парламенті немає опозиції

Президента Білорусі Олександра Лукашенка пов'язує відсутність представників від опозиції у новому складі парламенту з тим, що вони не мають великої підтримки у країні.

Про це він заявив після зустрічі з главами МЗС Швеції та Фінляндії, передає БЕЛТА.

"Вони (глави МЗС Швеції та Фінляндії. - БЕЛТА) почали говорити:"Чому немає прозахідних опозиціонерів? У минулому було троє людей, а в цьому - жодного". Не в мені причина. Якщо люди не підтримують, що я можу зробити?", - сказав Лукашенко.

За словами лідера Білорусі, представники опозиційних партій купують автомобілі та особняки на гроші від країн Заходу.

"Я кажу: ви їм не давайте гроші. Вони дають гроші, ті купують автомобілі, будують особняки. Гроші чималі йдуть. Ми їх всі бачимо. (...) Те, що не бачимо ми, нам росіяни підкажуть, звідки вони (гроші - БЕЛТА) йдуть. Зазвичай через Литву, Польщу. Американці, німці фінансують. Добре вони живуть. На біса їм ця влада, головний біль?", - резюмував Лукашенко.

Як повідомлялося, у неділю, 17 листопада, в Білорусі проходили вибори депутатів Палати представників Національних зборів сьомого скликання. До нового складу парламенту не зміг пройти жоден представник від опозиції.