Міжнародні спостерігачі розкритикували вибори у Білорусі — заява ПАРЄ

Міжнародні спостерігачі, включаючи представників Парламентської асамблеї Ради Європи, розкритикували дотримання основоположних свобод під час проведення дострокових парламентських виборів у Білорусі.

Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві ПАРЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Фундаментальні свободи були проігноровані, й чесність виборчого процесу не була належно захищена на дострокових парламентських виборах у Білорусі, навіть за умови збільшення кількості зареєстрованих кандидатів", - заявили міжнародні спостерігачі.

Також наголошується, що "правові рамки, в яких відбулося голосування, забезпечили неефективні гарантії для проведення виборів у відповідності з міжнародними стандартами".

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Серед головних недоліків відзначаються перепони у реєстрації політичних партій, обмежені можливості для проведення публічних зібрань, кримінальне покарання за наклеп.

"Ми розчаровані, що Білорусь не імплементувала рекомендації, зроблені у 2016 році, таким чином позбавивши своїх громадян, як виборців, так і кандидатів, бути повністю залученими до демократичного процесу", - заявив голова спостережної місії ПАРЄ лорд Девід Бленкатра (Велика Британія).

Окрім цього, міжнародні спостерігачі вказали на те, що значна кількість білоруських ЗМІ, фінансованих державою, обмежили простір для діяльності незалежних медіа, а також плюралізм думок.

Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада в Білорусі пройшли вибори до Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь.

Чергові парламентські вибори в Білорусі мали відбутися не раніше 10 вересня 2020 року. Але вибори президента заплановано на 30 серпня 2020 року. З метою поділу часового періоду проведення цих виборів президент Олександр Лукашенко підписав указ про призначення дострокового парламентського волевиявлення на листопад 2019 року.

Фото: tut.by