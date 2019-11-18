Міжнародні спостерігачі розкритикували вибори у Білорусі — заява ПАРЄ
Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві ПАРЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
"Фундаментальні свободи були проігноровані, й чесність виборчого процесу не була належно захищена на дострокових парламентських виборах у Білорусі, навіть за умови збільшення кількості зареєстрованих кандидатів", - заявили міжнародні спостерігачі.
Також наголошується, що "правові рамки, в яких відбулося голосування, забезпечили неефективні гарантії для проведення виборів у відповідності з міжнародними стандартами".
Серед головних недоліків відзначаються перепони у реєстрації політичних партій, обмежені можливості для проведення публічних зібрань, кримінальне покарання за наклеп.
"Ми розчаровані, що Білорусь не імплементувала рекомендації, зроблені у 2016 році, таким чином позбавивши своїх громадян, як виборців, так і кандидатів, бути повністю залученими до демократичного процесу", - заявив голова спостережної місії ПАРЄ лорд Девід Бленкатра (Велика Британія).
Окрім цього, міжнародні спостерігачі вказали на те, що значна кількість білоруських ЗМІ, фінансованих державою, обмежили простір для діяльності незалежних медіа, а також плюралізм думок.
Як повідомляв Укрінформ, 17 листопада в Білорусі пройшли вибори до Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь.
Чергові парламентські вибори в Білорусі мали відбутися не раніше 10 вересня 2020 року. Але вибори президента заплановано на 30 серпня 2020 року. З метою поділу часового періоду проведення цих виборів президент Олександр Лукашенко підписав указ про призначення дострокового парламентського волевиявлення на листопад 2019 року.
Фото: tut.by