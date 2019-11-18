ЦВК Білорусі розповіла, скільки людей прийшли на вибори

ЦВК Білорусі розповіла, скільки людей прийшли на вибори

Укрінформ
У виборах Палати представників, нижньої палати парламенту Білорусі, взяли участь 77,22% громадян країни.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Центральну виборчу комісію Білорусі, йдеться про дані станом на 20:00.

«Найнижчу явку ЦВК зафіксувала в Мінську (63,26%), найвищу – в Могильовській області (82,3%)», зазначається в повідомленні.

Як уточнюється, нинішня явка - 77,22% - більша, ніж на виборах 2008-го, 2012-го та 2016 року, коли голосувати приходили в середньому 74% виборців.

У 2004 році влада повідомляла про явку на рівні 89,84%. Як нагадує Радіо Свобода, тоді вибори були пов’язані з референдумом, на якому вирішувалося, чи зможе Олександр Лукашенко посідати президентське крісло необмежену кількість разів.

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Вибори Палати представників, яка складається зі 110 депутатів, проводяться в одномандатних округах за мажоритарною системою.

Для визнання виборів такими, що відбулися, достатньо, аби проголосувало більше половини виборців округу, внесених до списків. Обраним вважається кандидат, який здобув найбільшу кількість голосів.

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