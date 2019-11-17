У Білорусі проходять парламентські вибори
Укрінформ
У неділю, 17 листопада, у Білорусі основний день голосування на виборах депутатів Палати представників Національних зборів сьомого скликання.
Про це повідомляє БЕЛТА.
Виборчі дільниці в країні відкрилися о 8.00 і працюватимуть до 20.00.
Для проведення виборів до Палати представників утворено 110 виборчих округів (стільки ж депутатів необхідно обрати), сформовано 5831 дільницю для голосування, у тому числі 46 іноземних.
За даними ЦВК на 16 листопада, на 110 місць у Палаті представників Національних зборів Білорусі претендують 513 кандидатів.
Як зазначається, взяти участь у голосуванні на виборах зможуть 6 880 605 громадян Білорусі.
Для визнання виборів такими, що відбулися, достатньо, аби проголосували більш ніж половина виборців округу, внесених до списків. Обраним вважається кандидат, який здобув найбільшу кількість голосів.