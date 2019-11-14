Білорусь хоче змінити договір з Росією про кордон

Білорусь ініціює зміну договору 1995 з Росією про взаємні зусилля в охороні кордону.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки республіки Станіслав Зась за підсумками зустрічі з президентом Олександром Лукашенком, у якій брав участь, і голова Держприкордонкомітету Білорусі Анатолій Лаппо, повідомляє БелТА.

У Мінську, зокрема, незадоволені додатковими пунктами контролю на російському кордоні, на яких товари, що проходять через Білорусь транзитом, затримуються. "Ми як транзитна країна втрачаємо свою привабливість, тому що виставляються додаткові пункти контролю і там повертають назад громадян і вантажі, вони проходять через інші країни", - сказав Зась.

Держсекретар Радбезу нагадав, що раніше перевірку документів вели тільки білоруські прикордонники на зовнішньому кордоні Союзної держави РБ і РФ, використовуючи єдиний з росіянами список нев'їзних осіб. Однак потім Росія в односторонньому порядку ввела контроль на кордоні з Білоруссю.

"У чому тут сенс, корисність цих нових кроків - ми не бачимо. А певні незручності, звичайно, є", - заявив Зась.

За його словами, договір, черговий термін дії якого закінчується в листопаді 2019 року, частково застарів і співробітництво на кордоні потрібно посилити. Виходити з договору Білорусь не збирається.

У ході обговорення договору президент Білорусі Лукашенко також говорив про необхідність удосконалити його на основі аналізу поточної ситуації. Водночас він підкреслив, що "Білорусь на 100% виконує свої зобов'язання" на спільних кордонах.

Президент РБ назвав абсурдною ситуацію, коли громадян третіх країн можуть не пропустити через білорусько-російський кордон, і вимагає вирішити цю проблему. "Тобто, якщо іноземний громадянин (австрієць, німець, поляк) в'їхав через кордон під Брестом, то його можуть під Смоленськом не пропустити навіть з російської візою. Його повертають назад: давай в'їжджай через латвійсько-російський кордон або ж через (дивно!) українсько-російський. Це що таке? " - сказав він.

Лукашенко також розкритикував російську сторону за черги фур на кордоні, які іноді досягають десятикілометрової довжини. За його словами, до цього призводять дії Росії щодо додаткового огляду вантажів, в тому числі митного та фітосанітарного контролю.

Російсько-білоруська угода про кордон раніше автоматично продовжувалася раз на п'ять років. Черговий термін її дії закінчується в листопаді 2019 року.