Через дії РФ загрози у Чорному й Азовському морях постійно зростають — Загороднюк

Військові загрози для України в Азовському та Чорному морях постійно зростають через дії Росії.

Про це на своїй сторінці Facebook написав міністр оборони України Андрій Загороднюк, який бере участь у відкритті ІII Міжнародної конференції з питань морської безпеки в Одесі.

"Військові морські загрози для України на Чорному та Азовському морях постійно зростають. Безперечно, винна у цьому Росія. При цьому вона не обмежується прямою агресією: всі знають про перешкоджання Москви свободі судноплавства і розвитку морської індустрії. Без потужних ВМС ці проблеми не вирішити", - заявив міністр.

Загороднюк підкреслив, що конференція в Одесі – це підтвердження сталих планів України відновити ВМС, які з окупацією Криму втратили значну частину своїх спроможностей.

"За Стратегією 2035, ми захищаємо прибережні води України та наші інтереси у виключній морській економічній зоні, відновлюємо морську інфраструктуру, виховуємо мотивований персонал, створюємо пакет соціальної підтримки задля того, щоб наші ВМС повністю могли сконцентруватися на перемозі та ефективному захисті наших національних інтересів", - зазначив міністр.

За його словами, участь у конференції беруть також тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, голова Представництва НАТО в Україні Александр Вінніков, представники дипломатичного корпусу країн НАТО і партнерів, контрадмірали, адмірали, спеціалісти з морського права тощо.