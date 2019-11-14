Скасування призову: Загороднюк розповів про плани МОУ на наступний рік

Міністр оборони Андрій Загороднюк вважає, що модель строкової служби не має майбутнього в Україні, і наступного року планує показати "дорожню карту" її скасування.

По це він сказав в ефірі радіо «Армія FM».

"Модель строкової служби не має майбутнього в Україні, обіцяю показати в наступному році "дорожню карту" скасування строкової служби", - сказав керівник Міноборони.

Він підкреслив, що за 5 років трагічного і драматичного досвіду війни в українських військових з'явилися "нові розробки і нові ідеї". За словами міністра, у Європі немає таких досвідчених військових, як наші, і західні колеги у захваті від професіоналізму українців.

Загороднюк також зауважив, що для реформування Збройних Сил ще не було такого сприятливого клімату, як нині. "Комітет з безпеки та оборони, який є у Верховній Раді, сьогодні і який був до цього — це небо і земля. Там є Герої України, колишні військові, волонтери, просто молоді нормально розвинені, цивілізовані прогресивні люди, з ними працювати — одне задоволення", - сказав він.

Міністр також повідомив, що створює команду цивільних менеджерів, які в майбутньому стануть основою демократичного цивільного контролю у сфері оборони і безпеки.

За словами Загороднюка, наразі більшість молодих людей, які відслужили строкову службу, йде і не повертається як резерв. "Тому резерв маємо формувати з тих, хто хоче там бути добровільно. Паралельно має розвиватися концепція територіальної оборони. Сильну територіальну оборону мають становити колишні військовослужбовці, ветерани, люди, яким просто подобається військова тематика, але вони не хочуть підписувати контракт і не бачать себе весь час в армії", - зауважив керівник МОУ.

Фото: www.armyfm.com.ua