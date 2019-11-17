Лукашенко знову зібрався у президенти Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що балотуватиметься на президентських виборах 2020 року.

Про це він сказав 17 листопада після голосування на парламентських виборах, що відбуваються в Білорусі, повідомляє Радіо Свобода.

"Я свою кандидатуру запропоную на цих виборах. Але коли люди категорично будуть проти, я заперечувати не буду, хоча, звичайно, трохи переживати буду", – сказав Лукашенко.

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За даними голови ЦВК Білорусі, вибори президента в країні мають пройти 30 серпня 2020 року.

Лукашенко керує країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), за винятком виборів 1994 року, на яких його вперше обрали президентом, не були визнані справедливими.

У 2020 році Лукашенку виповниться 66 років.