Президент Румунії вніс кандидатуру на посаду прем'єр-міністра

Президент Румунії Нікушор Дан висунув на посаду прем’єр-міністра кандидатуру свого радника і депутата Європарламенту Еуджена Томака.

Про це повідомляє Romania-Insider, передає Укрінформ.

Томак очолює Партію народного руху (Partidul Mișcarea Populară), яка не подолала прохідний бар'єр на виборах до парламенту.

Попередній уряд на чолі з Іліє Болояном пішов у відставку місяць тому, після того як соціал-демократи вийшли з чотирипартійної проєвропейської коаліції.

Оголошуючи про своє рішення щодо кандидата на посаду глави уряду, президент заявив: «Оскільки політичні партії не можуть дійти спільної мови, єдине життєздатне - це новий прем'єр-міністр, незалежний від парламентських партій».

«Я обрав кандидатом на посаду прем'єр-міністра людину, яка є незалежною від партій у парламенті і має політичний досвід, необхідний для взаємодії з кожною з партій, оскільки з багатьох питань потрібен консенсус між різними політсилами», - сказав Дан.

Своєю чергою Томак заявив, що усвідомлює очікування співгромадян та виклики, які необхідно подолати.

Тепер у нього є 10 днів, щоб сформувати новий уряд та підготувати його програму, які має затвердити парламент.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 травня румунський парламент проголосував за відставку проєвропейського уряду на чолі з Іліє Боложаном.

Фото: Eugen Tomac, Facebook