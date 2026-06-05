Президент Румунії вніс кандидатуру на посаду прем'єр-міністра
Про це повідомляє Romania-Insider, передає Укрінформ.
Томак очолює Партію народного руху (Partidul Mișcarea Populară), яка не подолала прохідний бар'єр на виборах до парламенту.
Попередній уряд на чолі з Іліє Болояном пішов у відставку місяць тому, після того як соціал-демократи вийшли з чотирипартійної проєвропейської коаліції.
Оголошуючи про своє рішення щодо кандидата на посаду глави уряду, президент заявив: «Оскільки політичні партії не можуть дійти спільної мови, єдине життєздатне - це новий прем'єр-міністр, незалежний від парламентських партій».
«Я обрав кандидатом на посаду прем'єр-міністра людину, яка є незалежною від партій у парламенті і має політичний досвід, необхідний для взаємодії з кожною з партій, оскільки з багатьох питань потрібен консенсус між різними політсилами», - сказав Дан.
Своєю чергою Томак заявив, що усвідомлює очікування співгромадян та виклики, які необхідно подолати.
Тепер у нього є 10 днів, щоб сформувати новий уряд та підготувати його програму, які має затвердити парламент.
Як повідомляв Укрінформ, 5 травня румунський парламент проголосував за відставку проєвропейського уряду на чолі з Іліє Боложаном.
Фото: Eugen Tomac, Facebook