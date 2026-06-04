Президент Сербії вирушив до Чорногорії на саміт ЄС попри застереження розвідки - ЗМІ

Президент Сербії Александар Вучич прибув у четвер до міста Тиват у Чорногорі для участі у саміті ЄС-Західні Балкани.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Balkan Insight.

"Попри ймовірні загрози безпеці та заборону на в'їзд до Чорногорії 87 сербам, Вучич вирушив на саміт ЄС-Західні Балкани, заявивши, що важливо представити там Сербію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що питання його прибуття залишалося невизначеним після застережень Сербської розвідувальної служби (BIA) щодо безпеки та інциденту в середу, коли чорногорська поліція заблокувала в’їзд до країни для 87 громадян Сербії.

Представники BIA у середу заявили, що порадили Вучичу не їхати до Тивата "через ворожу діяльність іноземних розвідувальних служб та злочинних кланів у Чорногорії", додавши, що "існування високого рівня ризику для безпеки встановлено". Розвідка повідомила, що, згідно з оперативними даними, Радоє Звіцер, ймовірний лідер наркокартелю "клан Кавач", наразі перебуває в Чорногорії.

"Всупереч усім стандартам професійної поведінки та відповідальної співпраці оцінка безпеки, яку ми неодноразово запитували від служби безпеки Чорногорії щодо перебування у країні, нам не була надана", - додали у BIA.

Однак у середу Вучич заявив, що поїде на саміт, незважаючи на попередження. "Я їду до Чорногорії, бо для мене дуже важливо представляти там Сербію", - зазначив Вучич, додавши, що він дав "слово" Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Президенту Євроради Антоніо Кошті, що приїде до Тивата.

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"Щодо інших питань, я говоритиму про це в Чорногорії… їм у вічі - все, що я маю сказати про всі ці різні ігри, в яких Сербію зображують як "маленьку РФ", тоді як вони представляють себе як якусь "стражденну балтійську державу", що постійно перебуває під загрозою з нашого боку", - заявив сербський президент.

Як повідомляв Укрінформ, розвідувальна служба Сербії попередила президента країни Александара Вучича про небезпеку поїздки до Чорногорії у п'ятницю, 5 червня, на саміт з лідерами країн ЄС та Балкан, посилаючись на загрози безпеці на тлі дипломатичних чвар між двома країнами.

Фото: predsednik.rs