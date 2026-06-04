Парламент Словенії затвердив новий уряд - ЗМІ

Національні збори Словенії затвердили новий склад Кабінету міністрів на чолі з Янезом Яншею.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє STA.

Зазначається, що сьогодні, 4 червня, Національні збори затвердили новий склад уряду на чолі з прем'єр-міністром Янезом Яншею 49 голосами "за" та 30 "проти".

Перший в історії країни уряд, що складається лише з представників правоцентристських партій, негайно розпочинає роботу та проведе своє перше засідання сьогодні ввечері.

Як повідомляв Укрінформ, Словенія рішуче засуджує останні масовані російські атаки по Києву та інших українських містах, які призвели до численних жертв і поранень серед цивільного населення, зокрема дітей.

Фото: os.wikipedia.org