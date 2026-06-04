Парламент Словенії затвердив новий уряд - ЗМІ

Парламент Словенії затвердив новий уряд - ЗМІ

Укрінформ
Національні збори Словенії затвердили новий склад Кабінету міністрів на чолі з Янезом Яншею.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє STA.

Зазначається, що сьогодні, 4 червня, Національні збори затвердили новий склад уряду на чолі з прем'єр-міністром Янезом Яншею 49 голосами "за" та 30 "проти".

Перший в історії країни уряд, що складається лише з представників правоцентристських партій, негайно розпочинає роботу та проведе своє перше засідання сьогодні ввечері.

Читайте також: Прем'єром Словенії став прихильник України і «друг Трампа»

Як повідомляв Укрінформ, Словенія рішуче засуджує останні масовані російські атаки по Києву та інших українських містах, які призвели до численних жертв і поранень серед цивільного населення, зокрема дітей.

Фото: os.wikipedia.org 

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-