В Ірані вважають, що США та Ізраїль перейшли до «гібридної війни»

Тегеран звинуватив США та Ізраїль у використанні інформаційних та психологічних методів впливу для посилення суспільних розколів і дестабілізації країни, вважаючи що це перехід до “всеохопної гібридної війни”.

Про це йдеться у письмовій заяві керівника Ірану аятоли Алі Хаменеї з приводу 37-х роковин смерті засновника Ісламської Республіки Іран аятоли Рухолли Хомейні, передає Укрінформ із посиланням на TRT Haber.

“США та Ізраїль перейшли до всеохопної гібридної війни, спрямованої на ослаблення опору народу після їхньої поразки на полі бою”, - передає телеканал зміст заяви Хаменеї.

У тексті також вказано, що стратегія “гібридної війни” проти Ірану передбачає поширення сумнівів, безнадії та розколу серед різних верств суспільства, підрив взаємної довіри між народом і владою.

Хаменеї закликав до збереження національної єдності та довіри між громадянами й державними інституціями.

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У заяві також зазначається, що Ізраїль не визнає існування незалежного Ірану та прагне стримати його розвиток.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану, зокрема щодо найбільшої в країні криптовалютної біржі Nobitex.

Фото: irna.ir