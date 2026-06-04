Хезболла відхилила умови перемир’я з Ізраїлем

Ліванське угруповання Хезболла відкинуло умови припинення вогню, які напередодні погодили Ліван та Ізраїль.

Про це повідомляє dpa з посиланням на заяву ватажка угруповання Наїма Касема, передає Укрінформ.

«Оголошена угода є дорожньою картою для знищення частини ліванського народу та поневолення решти», - підкреслив Касем у зверненні, яке транслювалося по ліванському телебаченню.

Він закликав керівництво Лівану припинити прямі переговори з Ізраїлем, назвавши їх «фарсом» і «приниженням».

Касем підкреслив, що Хезболла не відмовляється від «опору» і продовжуватиме військові операції, доки триватимуть атаки з боку Ізраїлю.

Водночас ватажок угруповання заявив, що Хезболла підтримує всеосяжне припинення вогню, яке має включати повне припинення ізраїльських атак, виведення ізраїльських військ з ліванської території, повернення переміщених осіб та відновлення інфраструктури.

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Зазначається, що зі свого боку Ізраїль послідовно заявляє, що завдає ударів виключно по об’єктах Хезболли в Лівані, оскільки угруповання атакувало ізраїльські громади на півночі Ізраїлю.

Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль та Ліван зобов’язалися негайно припинити бойові дії та працювати над досягненням всеосяжного миру.

Попри це, сьогодні, 4 червня, внаслідок мінометного обстрілу на півдні Лівану загинув миротворець Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL), ще двоє зазнали поранень.

Фото: Tasnim News Agency