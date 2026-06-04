Трамп назвав «безглуздим» голосування в Палаті представників, що обмежує військові повноваження щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що голосування Палати представників та схвалення нею резолюції про обмеження військових повноважень, щоб зупинити військові дії США проти Ірану, було «безглуздим».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

«Вчора, в результаті беззмістовного голосування, Палата представників, чотири погані республіканці та всі демократи, проголосували за обмеження моїх військових повноважень, прямо посеред моїх останніх переговорів щодо припинення війни з Ісламською Республікою Іран», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Четверо республіканців – Томас Массі (Кентуккі), Браян Фіцпатрік (Пенсільванія), Том Барретт (Мічиган) та Воррен Девідсон (Огайо) – приєдналися до всіх 211 присутніх демократів, щоб підтримати резолюцію. Вона була ухвалена 215 голосами проти 208.

Трамп назвав тих, хто підтримував це голосування, «непатріотами», повторюючи лексику, яку він використовував проти законодавців, які не підтримали його війну проти Ірану.

Водночас збройний конфлікт на Близькому Сході стає ще більш непопулярним серед американців, 64% респондентів нещодавнього опитування New York Times/Siena College заявили, що США ухвалили невірне рішення приєднатися до Ізраїлю у завданні ударів по Ісламській Республіці.

Сенатор-демократ Тім Кейн (Вірджинія), автор резолюції, заявив після того, як Палата представників у середу ухвалила резолюцію, що він «продовжуватиме наполягати» в Сенаті, «щоб вони припинили цю непотрібну та дорогу війну».

Але навіть якщо резолюція буде ухвалена Сенатом, адміністрація Трампа точно її оскаржуватиме.

Адміністрація раніше заявляла, що Закон про воєнні повноваження 1973 року, що надає президентам 60-денне вікно для початку військових операцій без схвалення Конгресу в ім'я національної оборони та можливість 30-денного продовження, є неконституційним.

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Державний секретар США Марко Рубіо повторив цю позицію у Білому домі минулого місяця.

«Закон про воєнні повноваження є неконституційним на 100%. Тепер це не моя позиція. Це не позиція [президента - ред.]», – сказав Рубіо журналістам.

«Це позиція кожного президента, який обіймав цю посаду з дня ухвалення цього закону. Навіть як сенатор, я б сказав, що Закон про воєнні повноваження є неконституційним на 100%», – додав він.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран «уперше погодився обговорити» аспекти своєї ядерної програми.

Фото: The White House