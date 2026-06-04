У Брюсселі на акції проти скорочення фінансування освіти сталися сутички

У Брюсселі під час акції вчителів і студентів, які протестували проти суперечливої реформи системи освіти, виникли сутички між мітингувальниками та поліцією.

Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.

Як зазначається, вчителі з початку тижня протестують проти скорочення бюджету на освіту у франкомовних регіонах Бельгії, а сьогодні вранці до акції приєдналися студенти.

На відео та фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, зафіксовано, як протестувальники підпалюють електросамокати, б'ють вітрини в місцевих крамницях і на автобусних зупинках поблизу Центрального вокзалу Брюсселя. Поліцейські застосували водомети та сльозогінний газ для розгону протестувальників.

INFO - #Belgique : À #Bruxelles, une manifestation d’étudiants contre la hausse des frais d’inscription (minerval) dans l’enseignement francophone a dégénéré en violences. Des poubelles, barricades et trottinettes ont été incendiées, des feux d’artifice tirés. La police a… — FranceNews24 (@FranceNews24) June 4, 2026

Поліція перекрила вулиці поблизу резиденції прем'єр-міністра та парламенту Французької спільноти.

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Близько 14:00, коли в парламенті голосували за освітню реформу, протестувальники намагалися потрапити в будівлю, виламуючи двері, проте поліція не дала їм дістатися до зали засідань.

Заворушення спричинили затори в кількох районах Брюсселя, мешканці міста були змушені шукати альтернативні маршрути, щоб дістатися додому.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції 890 осіб затримали через масові сутички, які виникли під час святкування перемоги паризької команди "Парі Сен-Жермен" у фіналі Ліги чемпіонів.

Скриншот з відео