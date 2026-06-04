Боти вперше перевершили людей за обсягом трафіку в інтернеті - Cloudflare

Уперше в історії автоматизовані боти офіційно випередили людських користувачів за обсягом глобального інтернет-трафіку, і ця тенденція набирає обертів швидше, ніж передбачали навіть лідери галузі.

Про це повідомляє Cyber Security News із посиланням на платформу-посередника для вебсайтів Cloudflare, передає Укрінформ.

За даними Cloudflare Radar, на ботів нині припадає 57,5% усіх HTTP-запитів до HTML-сторінок у світі, тоді як трафік, згенерований людиною, впав до 42,5%.

Так у Сполучених Штатах трафік ботів становить вражаючі 71,5% внутрішніх вебзапитів, що підкреслює, наскільки глибоко автоматизація на основі штучного інтелекту (ШІ) проникла на найбільш інтегровані ринки світу.

Цей перехід не обмежується одним джерелом даних.

Дані Cloudflare незалежно підтверджуються в аналітичному звіті від компанії Imperva Bad Bot Report за 2025 рік, де зазначається, що автоматизований трафік уперше за десятиліття подолав поріг у 50%, досягнувши 51% від усього світового вебтрафіку в 2024 році.

Власна мережа Cloudflare, яка обслуговує приблизно кожен п’ятий вебсайт у світі, показала, що до кінця 2025 року розподіл в ній запитів HTML між ботами та людьми становив приблизно 53% проти 47%.

Генеральний директор Cloudflare Метью Прінс раніше цього року прогнозував, що трафік ботів перевищить людський трафік до 2027 року.

«Це сталося швидше, ніж я передбачав. Думав, що це буде кінець 2027 року, потім початок 2027 року, але трафік ШІ-агентів зростає так швидко, що боти вперше в історії інтернету обігнали людський трафік», - написав Прінс у соцмережі X.

Він підкреслив різницю в масштабах між поведінкою людей та ШІ під час перегляду вебсторінок: людина, яка купує товар, може відвідати п'ять вебсайтів, а агент ШІ, який виконує те саме завдання, може звернутися до 5000 сайтів.

Пораховано, що трафік, керований ШІ, зріс на 187% у 2025 році, зростаючи майже у вісім разів швидше, ніж активність людей в інтернеті за той самий період.

Зростання кількості ботів має серйозні наслідки для безпеки. З усього автоматизованого трафіку 37% класифікується як шкідливий, так звані погані боти, тоді як лише 14% є легітимними сканерами.

Звертається увага, що видавці та рекламодавці нині стикаються з фундаментально спотвореною аналітикою, оскільки панелі інструментів, які відстежують трафік відвідувань сайтів, відображають поведінку машин, а не справжню залученість людської аудиторії.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні вже 54% домогосподарств використовують енергонезалежну технологію інтернет-зв’язку хPON.