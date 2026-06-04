ШІ, чипи та кібербезпека: Урсула фон дер Ляєн представила проєкт технологічного суверенітету ЄС

Європейська комісія представила «Пакет технологічного суверенітету» - комплекс ініціатив, спрямованих на посилення цифрової автономії Європи та зменшення залежності від іноземних постачальників технологій.

Про це повідомляє Європейська комісія, передає Укрінформ.

«Ми не можемо дозволити собі покладатися на інших у питаннях технологій, які забезпечують роботу наших лікарень, стабільність наших енергетичних мереж та безпеку наших послуг», - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що Європа має таланти, досконалість досліджень, промислову базу та єдиний ринок, і повинна «перетворити ці сильні сторони на технологічний суверенітет».

Запропонований Європейський пакет технологічного суверенітету включає комплекс заходів для зміцнення потенціалу Європи в галузі напівпровідників, штучного інтелекту (ШІ), хмарних технологій та відкритого коду.

Зокрема, в нього входять Закон про чипи 2.0 та Закон про розвиток хмарних технологій та ШІ, а також Стратегія відкритого коду та Стратегічна дорожня карта цифровізації й застосування ШІ в енергетиці.

Оновлений Закон про чипи 2.0 передбачає прискорення видачі дозволів, запровадження європейського лейблу якості для регіонів-виробників напівпровідників, а також створення екосистемного підходу, що зближує виробників з клієнтами - дата-центрами, хмарними провайдерами та ШІ-гігафабриками. Документ також посилює підтримку інвестицій у стратегічні проєкти.

Закон про розвиток хмарних технологій та ШІ спрямований на потроєння потужностей дата-центрів у Європі протягом 5-7 років. Він запроваджує єдину європейську систему оцінки суверенітету хмарних та ШІ-технологій, а також створює умови для розгортання високотехнологічних і екологічно чистих дата-центрів.

Вказується, що це допоможе захистити критично важливі програми та конфіденційні дані Європи, а також підтримає розробку та впровадження передових хмарних технологій та технологій ШІ.

Стратегія відкритого коду розширить альтернативи його використання в пріоритетних сферах, таких як хмарні технології, штучний інтелект, інтернет-технології, кібербезпека та напівпровідники.

За підрахунками ЄК, у Європі проживає понад три мільйони розробників програм з відкритим кодом, які «пропонують цифрові рішення, створені в Європі для Європи, на основі європейських принципів та цінностей».

Дорожня карта цифровізації енергетичного сектору передбачає інтеграцію дата-центрів у енергосистему Європи, поширення «розумних лічильників» та створення суверенних і безпечних ШІ-моделей для енергетики, навчених на європейських даних.

Підкреслюється, що, спрощуючи обмін транскордонними енергетичними даними, дорожня карта забезпечить впровадження інтелектуальних енергетичних послуг та гнучкості, що може призвести до економії для мільйонів людей по всій Європі.

Як повідомляв Укрінформ, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у лютому на Мюнхенській конференції з безпеки наголосила, що «у Європи немає іншого вибору, окрім як стати незалежною в усіх сферах, що впливають на її безпеку та процвітання».

Фото: European Parliament