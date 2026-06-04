Британія і Франція узгодили плани місії з розмінування Ормузької протоки - ЗМІ

Велика Британія та Франція остаточно узгодили плани щодо керівництва багатонаціональною місією з розмінування в Ормузькій протоці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

"Військові стратеги з багатьох країн перебувають на завершальному етапі підготовки до об'єднання зусиль з метою очищення протоки від морських мін", - повідомили п'ять джерел, знайомих із переговорами.

Три з них, ознайомлені з плануванням місії, розповіли, що в розмінуванні братиме участь коаліція з 15 країн, які вже надали військовий персонал і ресурси. Вони, ймовірно, приєднаються до місії через кілька тижнів після початку, щоб зменшити занепокоєння комерційного судноплавства. І хоча планування переважно завершене, все ще шукають деяке додаткове обладнання, зокрема судна підтримки.

Утім, за словами джерел, які не захотіли розкривати своїх імен. розгортання військ не розпочнеться до мирної угоди між США та Іраном, яка відновить повні та безперешкодні права комерційного судноплавства, а також «допустиме середовище» для військових у протоці.

Окрім того, співрозмовники видання зазначили, що місія під керівництвом Британії та Франції буде готова налагодити зв'язок з урядом Ірану для розв'язання оперативних питань.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 травня державний секретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати завершили військову операцію «Епічна лють» проти Ірану та перейшли до нового етапу дій у регіоні Близького Сходу.

Фото: US Central Command