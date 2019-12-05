Лукашенко не має наміру віддавати Білорусь Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко наполягає на незалежності країни і заявляє, що республіка не буде входити до складу Росії.

Про це у зверненні до депутатів Палати представників і членів Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь VI і VII скликань заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє БЕЛТА.

«Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії. Головне запам'ятайте: я не пацан, який відпрацював 3-4-5 років президентом. І я не хочу перекреслити все, що зробив разом з вами, народом, створивши суверенну незалежну державу, щоб її зараз укласти в якийсь ящик з хрестом зверху. І кудись викинути або передати. Цього при мені не буде ніколи. Це наша країна. Ми суверенні й незалежні. Цим треба пишатися», - сказав Лукашенко, виступаючи в четвер перед парламентаріями VI і VII скликань.

Він додав, що «якщо ніхто не претендує, ніхто не збирається нас захоплювати, то навіщо самим це добро - незалежність і суверенітет - комусь нести і віддавати». «Нам в історії вистачило вже цих батогів, личаків, лихоліття», - зазначив лідер Білорусі.

Він також наголосив, що не має наміру підписувати документи про інтеграцію з РФ, які можуть завдати шкоди його країні. Крім того, білоруський президент розповів, що робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції двох країн у рамках Союзної держави і пакетом "дорожніх карт", а також угодами з "чутливих для обох сторін питань" знаходиться в завершальній стадії.

Одночасно очільник держави акцентував увагу на тому, що поки не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу і нафти, в тому числі щодо поставок Росією "брудної" нафти (забрудненої хлоридами) нафтопроводом "Дружба" навесні 2019 року.

Під час звернення до депутатів Палати представників і членів Ради Республіки Лукашенко також висловив думку, що наразі президент РФ Путін нібито зазнає найжорсткішого антибілоруського тиску. «Сьогодні на Президента Путіна тиск найжорсткіший. І до того ж вже з близького оточення, антибілоруського», - заявив Лукашенко.

Як повідомлялося, Білорусь і Росія ще наприкінці 2018 року вирішили створити робочу групу з врегулювання проблемних питань та розвитку інтеграції. Раніше прем'єр-міністри двох країн говорили про те, що програму інтеграції та "дорожні карти" до неї планується представити президентам на початку грудня, можливо, 8 грудня.

16 вересня російські ЗМІ писали, що прем'єр-міністри Дмитро Медведєв і Сергій Румас нібито погодили створення єдиного Податкового та Цивільного кодексів Союзної держави. У схваленій ними програмі йшлося також про уніфікацію обліку власності, часткове об'єднання платіжних систем і єдиний регулятор ринків нафти, газу й електроенергії. З 2022 року на базі двох країн має бути створено конфедеративну державу з інтеграцією економік вище, ніж в Євросоюзі, повідомляла газета.

Пізніше Мінськ спростував повідомлення про плани об'єднатися з Москвою в конфедерацію.

Фото: Белта