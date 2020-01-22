Всю “брудну” російську нафту прибрали з української труби

АТ "Укртранснафта" завершило витіснення російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук з української ділянки нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"18 січня 2020 року АТ Укртранснафта завершило витіснення російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук з української ділянки нафтопроводу "Дружба" до словацько-українського кордону, а 21 січня - до пункту здачі нафти "Будковце" (Словаччина)", - йдеться у повідомленні.

Впродовж всього періоду витіснення неякісної російської нафти з української ділянки нафтопроводу "Дружба" ПАТ "Транснефть" резервувало виробничі потужності Укртранснафти та сплатило товариству за надання цієї послуги з травня 2019 року по січень 2020 року 4,3 млн євро компенсації.

Під час витіснення російської нафти із завищеним вмістом хлоридів Укртранснафта щодня разом з міжнародною сюрвеєрською компанією SGS перевіряла якість нафти, що надходить з Росії, і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої сировини.

При цьому з часу потрапляння до нафтопроводу "Дружба" неякісної російської нафти його оператори вдосконалили системи контролю якості сировини, щоб убезпечитись від можливого повторення подібних випадків у майбутньому.

Зокрема, зі свого боку Укртранснафта повністю реалізувала функцію взаємодії з білоруською, словацькою та угорською сторонами та в автоматичному режимі отримує інформацію з вузлів обліку нафти та її якісні параметри. Окрім цього, Укртранснафта облаштувала на ЛВДС "Броди" спеціалізовану лабораторію міжнародного зразка, обладнання якої, зокрема, дозволяє оперативно визначати концентрацію хлорорганіки у нафті.

Як повідомлялося, внаслідок потрапляння хлороганічних сполук до нафтопроводу "Дружба" російську нафту відмовились приймати у Словаччині та Угорщині, до яких транспортує нафту "Укртранснафта". У зв’язку з цим компанія вимушено зупиняла транзит з 25 квітня до 11 травня 2019 року та з 17 до 21 травня 2019 року.

З травня по листопад 2019 року АТ "Укртранснафта" отримало 4,168 млн євро від ПАТ "Транснефть" за резервування потужностей української нафтотранспорної системи через потрапляння до неї нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук.