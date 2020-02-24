Американська економіка не уникне наслідків коронавірусу – Білий дім

У Білому домі очікують негативних наслідків для економіки США через масове поширення коронавірусу нової форми в Китаї та зупинки виробництва в цій країні.

Про це заявив у понеділок в.о. директора економічної ради Білого дому Томас Філіпсон під час виступу на конференції для бізнесу США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Коронавірус, на мою думку – це, очевидно, реальна загроза. Ми поки не знаємо (якими можуть бути наслідки – ред.), але ми поки чекаємо", - заявив високопоставлений представник адміністрації Білого дому.

За його словами, це не означає, що Сполученим Штатам вдасться уникнути негативних наслідків від зупинення виробництва в Китаї. "Вони будуть", - підкреслив Філіпсон.

Минулого тижня вперше конкретні прогнози щодо впливу коронавірусу на глобальну економіку оприлюднив МВФ. Директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва, зокрема, зазначила, що в кращому випадку, якщо поширення хвороби вдасться швидко обмежити, світова економіка втратить 0,1% від прогнозованого зростання.

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Як повідомлялося, станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2 098 випадків.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.