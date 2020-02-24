Китай заявив про створення вакцини проти коронавірусу

У Китаї розроблено вакцину, яка попередньо показала ефективність проти коронавірусу.

Про це заявив на брифінгу посол Китаю в РФ Чжан Ханьхуей, повідомляє Інтерфакс.

«У Китаї вже розробили вакцину... Але це попередньо, потрібні подальші перевірки та доопрацювання», - сказав посол.

Він також повідомив про знайдені ефективні ліки для лікування коронавірусу.

«Практика показує, що китайські ліки ефективно діють. У всіх випадках, коли застосовують ліки, не було жодного випадку ускладнення. Загальна ефективність китайських ліків показує понад 85%, у деяких випадках більш як 90%», - зазначив Ханьхуей.

Дипломат розповів, що в Китаї знайшли старі ліки, які ефективно діють проти коронавірусу, це "хлорохіна фосфат, який кілька десятків років застосовуємо від малярії".

Раніше повідомлялося, що перші ліки, які можуть бути ефективними у боротьбі з новим коронавірусом, запущено у виробництво у східній китайській провінції Чжецзян 16 лютого. Препарат "Фавейлавей", розроблений фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення.

З початку епідемії у грудні минулого року в материковому Китаї від нового вірусу, за офіційними даними, загинули щонайменше 2442 людини. Кількість інфікованих станом на неділю зросла майже до 77 тисяч осіб.

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