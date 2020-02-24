За добу від коронавірусу в Китаї померли 150 осіб, усього жертв майже 2600
Про це пише Xinhua із посиланням на Національний комітет охорони здоров’я Китаю.
Серед 150 загиблих, 149 проживали на території провінції Хубей і 1 особа — на Хайняні.
Також у неділю з лікарень після видужання від коронавірусу було звільнено 1846 людей, а кількість важких випадків захворювання зменшилася на 1053 до 9915.
“Станом на вечір неділі, кількість підтверджених випадків захворювання у материковому Китаї досягла 77150, а загиблих - 2592”, - зазначає Xinhua.
За інформацією Національного комітету охорони здоров’я Китаю, від початку спалаху захворювання, з лікарень після видужання було виписано 24734 людини.
“У комітеті додали, що підозри на захворювання коронавірусом досі є стосовно 3434 людей “, - підсумовується у матеріалі.
Як раніше повідомляло агентство, в Італії кількість тих, хто заразився вірусом COVID-19, перевищила 130 осіб, більшість — у Ломбардії.
Фото: АА