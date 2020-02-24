За добу від коронавірусу в Китаї померли 150 осіб, усього жертв майже 2600

Упродовж неділі у Китаї було зафіксовано 409 нових випадків захворювання на коронавірус та 150 смертей від нього.

Про це пише Xinhua із посиланням на Національний комітет охорони здоров’я Китаю.

Серед 150 загиблих, 149 проживали на території провінції Хубей і 1 особа — на Хайняні.

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Також у неділю з лікарень після видужання від коронавірусу було звільнено 1846 людей, а кількість важких випадків захворювання зменшилася на 1053 до 9915.

“Станом на вечір неділі, кількість підтверджених випадків захворювання у материковому Китаї досягла 77150, а загиблих - 2592”, - зазначає Xinhua.

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За інформацією Національного комітету охорони здоров’я Китаю, від початку спалаху захворювання, з лікарень після видужання було виписано 24734 людини.

“У комітеті додали, що підозри на захворювання коронавірусом досі є стосовно 3434 людей “, - підсумовується у матеріалі.

Як раніше повідомляло агентство, в Італії кількість тих, хто заразився вірусом COVID-19, перевищила 130 осіб, більшість — у Ломбардії.

Фото: АА