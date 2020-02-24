У евакуйованих з Уханя українців взяли проби на коронавірус

В усіх евакуйованих із Китаю українців та іноземців у суботу, 22 лютого, медики взяли першу пробу на коронавірус Covid-19, про результати обіцяють повідомити публічно.

Такі проби планують брати кожних три дні, розповів ТСН секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Щодня будемо повідомляти про їхній стан. Що три дні у них братимуть проби. Вчора (22 лютого – ред.) взяли першу пробу, найближчим часом будуть перші аналізи, і вони обов'язково будуть публічними", – наголосив Данілов.

Він додав, що ніхто не має наміру приховувати чи засекречувати інформацію про ситуацію з евакуйованими з Китаю.

"Ми не очікували, що буде така інформаційна атака на нашу країну з боку різних, скажімо так, політичних структур. Це для нас була дійсно несподівана ситуація. Насправді з коронавірусом нічого складного, страшного, як ми вважаємо, немає", – зауважив секретар РНБО.

Нагадаємо: учора прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що уряд "двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу". До того ж, контактує з ВООЗ, щоб мати оперативну інформацію про Covid-19.