На Львівщині заявили про готовність до приходу коронавірусу

У Львівській ОДА визначили, де лікуватимуть хворих на коронавірус у разі їх появи, а також утримуватимуть осіб, які мали з ними контакт.

Про це на брифінгу повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, інформує прес-служба держадміністрації.

«Мусимо готуватися до можливого занесення вірусу на територію Львівської області. Львівську обласну інфекційну лікарню визначено базовим медичним закладом лікування у разі виявлення захворювання. Окрім того, комісія визначила Львівський обласний протитуберкульозний санаторій «Немирів» як місце тимчасової обсервації, де можна утримувати людей, що мали контакт із хворими. Ми забезпечені засобами захисту, їх є 2000 комплектів. Усі заходи, що ми вживаємо - це відомі заходи, які дають ефект при звичайних гострих респіраторних захворюваннях», - наголосив Козицький.

Як зазначив директор Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко, заклад може прийняти 260 пацієнтів, а за потреби - 300.

Читайте також: Секретар РНБО провів нараду щодо ситуації з коронавірусом

«Маємо костюми біозахисту, маски, респіратори, необхідні антибактеріальні розчини та інші препарати. У відділенні інтенсивної терапії для допомоги пацієнтам із тяжкою формою перебігу хвороби є необхідні препарати для проведення штучної вентиляції легень, є лабораторія для досліджень тощо. Ми готові до надання допомоги всім категоріям хворих», - запевнив Федоренко.

У межах комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання якої також відбулося у вівторок, 25 лютого, дійшли згоди про виділення додаткових коштів на протидію занесенню інфекції.

«Ми ухвалили рішення виділити фінансовий ресурс у сумі 25 млн грн з обласного бюджету на закупівлю медтехніки, спеціальних костюмів, засобів гігієни, масок для наших медичних закладів… Ми маємо бути готовими до різних викликів у разі виявлення таких хворих на Львівщині й відповідно реагувати на них», - наголосив перший заступник голови Львівської обласної ради Богдан Гагалюк.

Своєю чергою начальник управління охорони здоров’я Львівської міськради Володимир Зуб акцентував, що у міських закладах охорони здоров’я провели всі навчання щодо клініки хвороби, її діагностики та вміння користуватися захисними костюмами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: loda.gov.ua