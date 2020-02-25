Коронавірус - куди бігти й що робити: МОЗ дає “інструкцію”

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у випадку захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом COVID-19.

Матеріали доступні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Громадянам, які були у Китайській Народній республіці, або в країнах, де зафіксовані випадки коронавірусу, у випадку наявності симптомів гострого вірусного захворювання МОЗ рекомендує:

- якнайшвидше звернутися до лікаря або викликати бригаду екстреної медичної допомоги;

- не займатися самолікуванням;

- обов'язково повідомити лікарям про відвідування Китайської Народної республіки, або однієї з країн, де реєструються випадки коронавірусу;

- надати медпрацівникам інформацію про контакт підтвердженим або ймовірно інфікованим коронавірусом COVID-19.

Лікарі первинної ланки при зверненні пацієнтів з ознаками ГРВІ мають:

- провести збір епідеміологічного анамнезу для визначення випадку коронавірусу;

- у визначених випадках (гаряча, кашель та наявність в анамнезі мандрівки протягом останніх 14 днів в КНР чи іншу країну де зафіксовано захворювання) викликати бригаду екстреної медичної допомоги, яка госпіталізує хворого у визначений заклад охорони здоров'я.

В медичному закладі повинні:

- зробити тест на віруси грипу А та В;

- відібрати у пацієнта зразок для дослідження у вірусологічній лабораторії;

- повідомити про випадок регіональний лабораторний центр МОЗ;

- проводити активне медичне спостереження за пацієнтом т лікування ГРІ згідно з загальними протоколами.

У МОЗ підкреслюють, що в Україні близько 2,5 тисяч інфекційних боксів, в яких можуть бути розміщені хворі на новий коронавірус. Також в Україні 2 тисячі лікарів інфекційних стаціонарів чи відділень, 5 тисяч середнього медичного персоналу інфекційних стаціонарів чи відділень.

Також МОЗ оприлюднив алгоритм дій щодо лабораторного обстеження осіб у вірусологічних лабораторіях, які відповідають визначенню випадку коронавірусу Covid-19; алгоритм дій лікарів-епідеміологів при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку коронавірусу Covid-19.

В рекомендаціях для населення, які надає ВООЗ, наголошується на дотриманні звичайних заходів:

- не торкатися руками обличчя - носу роту, очей;

- ретельно мити руки з милом чи обробляти антисептичними засобами;

- під час кашлю та чхання прикривати рот та ніс серветкою чи згином ліктя;

- ретельно готувати їжу, особливо м'ясо та яйця, оскільки коронавірус (як і багато інших інфекцій) може розповсюджуватися через недостатньо термічно оброблену їжу;

- уникати контактів з особами, які хворі на ГРВІ чи застуду;

- уникати безпосереднього контакту з дикими чи свійськими тваринами;

- при використанні масок та засобів захисту слідкувати за тим, що вони щільно прилягали до обличчя, закриваючи ніс та рот.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальна кількість зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього - 2 699.

В Україні на даний момент не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА