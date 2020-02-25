Прикордонники запевняють, що готові зупинити коронавірус з “італійського напрямку”

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко розповів про алгоритм, за яким прикордонники на Закарпатті запобігатимуть проникненню коронавірусу з "італійського напрямку" на територію України.

Про це він заявив на брифінгу в Закарпатській ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У разі, якщо на кордоні Закрапаття з ЄС буде виявлено пасажира з підвищеною температурою, ми ізолюватимемо цей транспортний засіб від іншого потоку та спілкування людей з пасажирами. На місце буде викликана бригада медиків, карета “швидкої” відвезе громадянина з температурою до визначеного медзакладу. Інших громадян, що були з ним в контакті, буде поміщено в ізолятор, де їм проведуть тест на COVID-19," - сказав Дейнеко.

“Якщо наявність коронавірусу у цих людей не підтвердиться — ми надамо їм дозвіл продовжувати рух. Якщо у них підтверджується коронавірус — вони потрапляють в обсервацію,” - повідомив Дейнеко.

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Прикордонник, який контактував з ними, також потрапить в обсервацію, додав голова ДПСУ.

Дейнеко наголосив, що приїхав на Закарпаття спеціально для того, щоб поділитися досвідом у роботі з виявлення коронавірусу.

"Ми вже другий місяць працюємо над цим в аеропортах країни, то ж можемо поділитися досвідом із колегами на Закарпатті. В особового складу вже відпрацьовані всі алгоритми, закарпатські прикордонники працюють злагоджено, особовий склад забезпечений засобами захисту,” - сказав Дейнеко.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого, запроваджено систему температурного скрінігну на кордоні Закарпаття з ЄС, особлива увага - до громадян, які в'їжджають на територію країни з ЄС на КПП “Тиса”. Черг та паніки немає, усі працюють в штатному режимі. Жодної потреби закривати кордон немає, наголосив Дейнеко.

Наразі на Закарпатті немає тестів для визначення COVID-19, в області чекають на розподіл відповідних тестів із МОЗ.

Через Закарпаття проходить основний пасажиропотік в Україну з так званого італійського напрямку. Найбільший він на вихідних - до 4 тисяч осіб та 500 автомобілів, окрім регулярних рейсів.

Станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього – 2 699.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: ДПСУ