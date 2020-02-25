В Італії кількість заражених коронавірусом перевищила 280

Кількість хворих на коронавірус в Італії досягла 283 осіб. Вірус продовжує ширитися новими регіонами.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"283 людей станом на зараз інфіковані коронавірусом в Італії", - заявив комісар служби Цивільного захисту Анжело Борреллі.

Заява чиновника з'явилася за результатами отримання позитивних результатів тестів потенційно заражених напередодні у кількох регіонах Італії осіб.

Турист з Бергамо, який перебуває у відпустці в Палермо, після виявлення симптомів ГРВІ, пройшов позитивний тест на коронавірус.

Тим часом два потенційні випадки коронавірусу у Тоскані були підтверджені теж.

Наразі 7 регіонів Італії постраждали від коронавірусу. 212 осіб інфіковані у Ломбардії (включаючи 6 летальних випадків), 38 - у Венето (включаючи одну смерть), 23 - в Емілії Романьї, 3 - у П'ємонті, 3 - у Лаціо, 2 - у Тоскані та по одній особі одна інфіковано на Сицилії та у провінції Больцано.

У вівторок стало відомо про перші випадки коронавірусу на півдні Італії та у центральній частині країни. На півдні Італії вперше зафіксували випадок зараження коронавірусом у жінки в Палермо, заявив президент регіону Сицилія Нелло Мусумечі. Жінка приїхала на Сицилію з міста Бергамо в районі Ломбардії ще до виникнення спалаху в тому регіоні. У неї виявили коронавірус у понеділок, 24 лютого. Зараз вона та усі ті, з ким жінка прибула, знаходяться в ізоляції у лікарні.

Також випадок коронавірусу виявлено у центральній Флоренції в 60-річного італійського підприємця, який нещодавно їздив до Сінгапуру. Його помістили в ізоляцію у лікарні в Тоскані.

Читайте також: В Італії від коронавірусу померла сьома особа

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього – 2 699.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: Mauro Ujetto/NurPhoto/Getty Images