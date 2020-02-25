Коронавіруси не бояться -20°, але чутливі до термообробки - МОЗ

Згідно з дослідженнями, коронавіруси за температури -20°C можуть виживати до двох років, водночас вони є чутливими до термічної обробки, тому слід уникати споживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження.

Про це повідомляє 25 лютого Міністерство охорони здоров'я України.

"У цілому коронавіруси дуже стабільні в замороженому стані згідно з дослідженнями інших коронавірусів, які показали виживання до двох років при -20 °C. Дослідження, проведені на SARS-CoV і MERS-CoV, показують, що ці віруси можуть зберігатися на різних поверхнях протягом кількох днів в залежності від комбінації параметрів, таких як температура, вологість і світло", - йдеться у повідомленні

Наприклад, при температурі охолодження (4°C) MERS-CoV може залишатися життєздатним до 72 годин. "Сучасні дані про інші штами коронавірусів показують, що хоча коронавіруси, мабуть, стабільні при низьких і заморожуючих температурах протягом визначеного періоду, гігієна харчових продуктів і належні методи забезпечення безпеки харчових продуктів можуть запобігти їх передачі через продукти харчування. Зокрема, коронавіруси є термолабільними, що означає, що вони чутливі до нормальної температури приготування (70°C). Тому, як правило, слід уникати споживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження. З сирим м'ясом, сирим молоком або сирими органами тварин слід поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення сирої їжі", - наголосили у МОЗ.

Там також повідомили, що відповідно до даних ВООЗ, вірус, який викликає захворювання COVID-19, називається SARS-CoV-2.

"Найбільш імовірними природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани, але вважається, що вірус подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря. Цими проміжними тваринами-господарями можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, яких ще не ідентифіковано", - інформують у МОЗ.

Фото: АА