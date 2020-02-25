У світі - понад 80 тисяч хворих на коронавірус

На ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом складає 80 147, а померлих від нього – 2 699.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США)

"Станом на 6:40 вівторка, 25 лютого, загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної коронавірусом COVID-19, у світі зросла до 2699 осіб, а загальне число зафіксованих випадків зараження ним – до 80 147", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільша концентрація – в Китаї: померли 2663, а інфіковано – 77 658 людей.

При цьому одужали в усьому світі 27 668 людей.

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Як відомо, приблизно 80% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано у китайській провінції Хубей.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.