У Південній Кореї зареєстрували восьмий випадок смерті від коронавірусу

У Південній Кореї від коронавірусу COVID-19 померла ще одна людина. Загальна кількість летальних випадків у країні збільшилася до восьми.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Від коронавірусу помер 60-річний чоловік, який проходив лікування в місті Чонгдо.

Станом на ранок вівторка у Південній Кореї повідомили про 60 нових випадків зараження. 33 із них зафіксовані в північній провінції Кьонсан, ще 16 — у південно-східному місті Тегу.

Наразі у Південній Кореї зареєстровано найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за межами материкового Китаю — 893 особи.

Як повідомляв Укрінформ, на тлі поширення епідемії коронавірусу у Південній Кореї авіаперевізники тимчасово призупинили виконання рейсів між Південною Кореєю та В'єтнамом.

Станом на 25 лютого 2020 року у світі зареєстровано 77 658 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2663 - летальні. Загалом із початку поширення вірусу одужали понад 27 тисяч осіб.

За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах. У країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Велика Британія - 9; Італія - 157; РФ - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Фото: АА