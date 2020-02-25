Моравецький розповів, як Польща підготувалася до боротьби з коронавірусом

У Польщі діють дві діагностичні лабораторії, ще шість буде розгорнуто найближчим часом з метою швидкої ідентифікації коронавірусу.

Про це заявив в понеділок під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, зазначивши, що у Польщі всі служби готові до появи вірусу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Все, що потрібно зробити у цій ситуації, аби запобігти розповсюдженню і можливій появі вірусу в Польщі, зроблено... Дві лабораторії — у повній готовності, а чергові шість вже вводяться в дію, хоча на сьогодні немає такої потреби, щоб вони працювали та брали матеріал для досліджень”,- заявив Моравецький.

Глава польського уряду зазначив, що у світлі повернення поляків після зимових канікул у школах з відпочинку за кордоном таким людям розсилатимуться смс-повідомлення з необхідною інформацією як треба діяти, якщо у них з’являться загрозливі симптоми. Він також зазначив, що в аеропортах країни здійснюватимуться додаткові перевірки температури туристів.

Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський під час пресконференції зазначив, що в Польщі не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом, але “рано чи пізно він з’явиться”. Він зауважив, що агентство матеріальних резервів, завданням якого є забезпечення потреб країни під час кризових явищ, зокрема погіршення епідеміологічної ситуації, має відповідні засоби, які використати їх у разі потреби.

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Міністр також поінформував, що не потрібно профілактично носити медичні маски та зазначив, що їх потрібно одягати лише зараженим на коронавірус людям, а таких в Польщі наразі немає.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужали вже 25 360 осіб.