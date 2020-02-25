За добу коронавірус забрав понад 70 життів у Китаї

За останню добу в Китаї 71 особа померла від пневмонії, яку викликає новий тип коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили в Національній комісії з охорони здоров’я Китаю.

Зазначається, що 68 смертельних випадків було зареєстровано в провінції Хубей, два — в Шаньдуні та один — в Гуандуні.

Загальна кількість жертв коронавірусу склала 2663 людини.

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За останню добу кількість заражених в Китаї збільшилася на 508 осіб, а були визнані здоровими та виписані з лікарень — 2589 осіб. Загалом з початку поширення вірусу одужали понад 27 тисяч людей.

Загальна кількість заражених в Китаї становить 77 658 осіб.

Як раніше повідомляло агентство, у ВООЗ переконані, що епідемія коронавірусу COVID-19 у Китаї досягла свого піку наприкінці січня — початку лютого.

Фото: Xinhua