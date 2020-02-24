Пік епідемії коронавірусу минув — ВООЗ

Епідемія коронавірусу COVID-19 у Китаї досягла свого піку між кінцем січня та початком лютого.

Про це йдеться у відео, опублікованому на сторінці Всесвітньої організації охорони здоров’я у Twitter.

"Виявлено, що пік епідемії мав місце між 23січня та 2 лютого, і відтоді рівень захворюваності стабільно падає", - зазначив генеральний директор Тедрос Адхан Гебреісус за підсумками досліджень у Китаї.

Згідно з висновками експертів ВООЗ, час одужання пацієнтів з легкою формою COVID-19 становить близько двох тижнів, в той час як люди з тяжкою формою одужують протягом трьох-шести тижнів.

Також відмічено низький рівень смертності від коронавірусу у Китаї.

"Вони виявили, що рівень смертності становить від 2% до 4% у китайському місті Ухань та 0,7% за межами Уханю", — йдеться у дописі.

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Як повідомлялося, станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2 098 випадків.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Фото: Fabrice Coffrini / Contributor / Getty Images