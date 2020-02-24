МОЗ: розповсюдження коронавірусу йде на спад, в Україні — жодного випадку

Кількість новозареєстрованих випадків коронавірусної інфекції Cоvid-19 щодня зменшується.

Про це на брифігу у понеділок заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже зареєстровано понад 76 тисяч випадків, в той же час вже більше 10 днів спостерігається щоденне зниження кількості випадків, що реєструються. Впродовж п’яти днів немає перевищення навіть 1000 випадків на день. 80% усіх випадків локалізовані в одній провінції Хубей, і 97 випадків локалізовані в самій Китайській народній республіці. На весь світ приходиться 3% випадків зареєстрованої коронавірусної хвороби” - сказав Ляшко.

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За його словами, найбільший поза межам Китаю, сплеск зареєстрованих випадків захворювання на Cоvid-19 спостерігається в Італії, станом на 13 годину 24 лютого це 200 випадків, два з яких летальні, у жінок похилого віку.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2098 випадків у 29 країнах.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.