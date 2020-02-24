До Італії їде спільна група медиків з представників Єврокомісії та ВООЗ

Єврокомісія підтвердила, що у вівторок 25 лютого в Італії, де протягом минулих вихідних зареєстровані вже більше двох сотень випадків захворювання на коронавірус COVID-19, розпочне роботу спільна група медиків у складі представників Єврокомісії, медустанов Італії та ВООЗ.

Про це в понеділок під час брифінгу для преси заявила речник Єврокомісії Вівіан Лунела (Vivian Loonela), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми перебуваємо у постійному контакті з владою Італії. Єврокомісар (Стелла) Кіріакідес щойно розмовляла з міністром охорони здоров’я Італії (Роберто) Сперанза. Ми долучені до всіх заходів, що здійснюються у боротьбі з вірусом. Ми також мали контакти на технічному рівні між Єврокомісією, італійськими закладами та європейським Центром оперативного контролю над захворюваннями, а також зі Всесвітньою організацією з охорони здоров’я. За участю цих структур буде проведена спільна місія в Італію на цьому тижні, починаючи із завтрашнього дня», - сказала речник Єврокомісії.

Вона зазначила, що Єврокомісія вважає високою готовність медичних систем країн-членів до реагування на сплеск хвороби , водночас підтвердила, що у ці години в Брюсселі продовжується засідання комітету ЄС з питань здоров’я та безпеки, під час якого країни-члени обговорюють подальші кроки та координацію запобіжних заходів та заходів з лікування на загальноєвропейському рівні.

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У свою чергу, речник Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ Адальбер Янз (Adalbert Jahnz) зауважив, що на цей час Єврокомісія не отримувала від ВООЗ жодних рекомендацій щодо обмеження руху людей або пасажирів у зв’язку із поширенням хвороби. Тож Єврокомісія, в свою чергу, утримується від рекомендацій щодо додаткових заходів з обмеження руху людей, зокрема, введення тимчасового прикордонного контролю окремими державами-учасницями Шенгенської зони. Такі заходи є можливими, але потребують чіткої координації між країнами ЄС, щоб люди на таких кордонах не перетворювалися на заручників ситуації.

«На цей час Єврокомісія не отримувала жодних повідомлень від країн-членів щодо поновлення контролю на кордонах у зв’язку із COVID-19. Відповідно до Шенгенського коду, передбачено можливість запровадження такого прикордонного контролю на підставі поточної політики або з міркувань безпеки. Подібні заходи мають вживатися за тими ж умовами, що й будь-які інші запобіжні заходи у зв’язку із поширенням хвороби: мати за основу науковий аналіз та оцінку ризиків, бути пропорційними та координуватися на європейському рівні. На цьому етапі ми не рекомендуємо країнам-членам поновлювати контроль на кордонах», - зауважив Адальбер Янз.

Як повідомляв Укрінформ, Австрія в ніч проти понеділка зупиняла залізничне сполучення внаслідок виявлення у поїзді з Італії пасажирів з підозрою на коронавірус, та відновила такий рух лише кілька годин тому. Окремі європейські міста та регіони, зокрема, в Італії, почали застосовувати протиепідемічні заходи.