МОЗ очікує результати тестів евакуйованих з Китаю в середу

Результати тестів на коронавірус евакуйованих з Китаю громадян очікуються у середу, 26 лютого.

Про це заявив в.о директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проби, зразки (взяті в евакуйованих - ред.) були доправлені до лабораторії Центру громадського здоров'я. Протягом двох днів ми будемо їх опрацьовувати. Очікуємо, що перші результати будуть доступні в середу, і ми їх оприлюднимо", - сказав Кузін.

За його словами, сьогодні відбулася поставка в Україну додаткових тест-систем для визначення коронавірусу.

"Це певна гуманітарна допомога, яку надає Всесвітня організація охорони здоров'я різним країнам. Наразі до країни доставлено майже 900 комплектів", - сказав Кузін, зауваживши, що загалом у країні є близько тисячі таких тест-систем.

За його словами, ще не вирішено остаточно, коли проводити повторне дослідження евакуйованих громадян на наявність коронавірусу. "Зараз вирішується: або робити (дослідження) раз на три дні, або зробити наприкінці обсерваційного періоду", - зауважив в.о директора ЦГЗ.

Він також зазначив, що продовжувати термін обсервації МОЗ наразі не планує. "Як сьогодні сказала міністр, це буде залежати від рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наразі рекомендації - 14 днів. Якщо вони будуть збільшені, то, відповідно, будемо приймати рішення", - сказав Кузін.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами превезели в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.