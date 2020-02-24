Евакуйовані з Уханя почуваються добре — МОЗ

Громадяни, які перебувають в обсервації у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари" на Полтавщині, почуваються добре та не мають жодних симптомів гострих респіраторних захворювань.

Про це повідомив в.о директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на ранок під час чергового медичного огляду лікарями, які працюють зараз в обсервації, не було зафіксовано перевищень температури. Усі особи, які перебувають наразі в обсервації, почуваються добре. Щодо особи, яка вчора пред'являла певні скарги на шлунково-кишковий тракт, - з нею також все добре... Позаштатних ситуацій немає, працюють лікарі-епідеміологи на місцях", - сказав Кузін.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами превезели в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.