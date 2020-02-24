Українцям, що залишилися в провінції Хубей, надається необхідна допомога – посольство

Посольство України в Китаї та компетентні установи КНР надають необхідну допомогу громадянам України, які перебувають у провінції Хубей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило українське диппредставництво, інформуючи про ситуацію навколо евакуації українських громадян з провінції Хубей у зв‘язку з небезпекою поширення коронавірусу COVID-19.

«Станом на 24.02.2020 р., більшість громадян України, які перебувають у провінції Хубей та повідомили Посольству про згоду бути евакуйованими, були евакуйовані до України. Посольство надає всебічну допомогу громадянам України, яких було включено до евакуаційних списків, але які не змогли вилетіти на Батьківщину в ніч на 20 лютого ц.р., в тому числі, щодо поселення, харчування, вирішення побутових потреб та ін», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «громадяни України, які перебувають на території провінції Хубей, отримують необхідну допомогу від Посольства України в КНР, а також, на прохання Посольства, від компетентних урядових установ та організацій КНР за місцем їхнього проживання».

У посольстві нагадали, що діє цілодобова гаряча лінія Посольства: +86-137-0123-0647.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківський аеропорт приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.

Всього на обсервації перебувають 94 людини.

Як повідомлялося, станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 летальних. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2098 випадків у 29 країнах. У країнах Європи зареєстровано 201 випадок (у Німеччині - 16; Франції - 12; Великій Британії - 9; Італії - 157; Росії - 2; Іспанії - 2; Фінляндії, Швеції та Бельгії - по одному випадку)

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

Фото: Xinhua