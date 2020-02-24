У Японії зареєстрували 12 нових випадків коронавірусу

У Японії в понеділок було зареєстровано 12 нових випадків коронавірусної інфекції, що збільшило загальну кількість інфікованих, за винятком тих, що перебувають на борту круїзного лайнера Diamond Princess, до 159.

Про це повідомляє The Japan Times.

«З нових випадків (зараження - ред.) про три було повідомлено в Токіо, чотири - в Хоккайдо, два - в префектурі Ішікава і один - у префектурі Канагава», - йдеться у повідомленні з посиланням на місцеву владу.

Ще два випадки зараження, за даними міністерства охорони здоров’я Японії, зафіксовані серед медичних працівників, що несли чергування на борту Diamond Princess.

У понеділок у Токіо було проведено нараду інфекціоністів та інших експертів, де йшлося про розробку основ комплексної програми боротьби зі спалахом. Очікується, що уряд затвердить цю програму завтра.

«Зараз надзвичайно важливо максимально стримати темпи збільшення кількості пацієнтів», - наголосив на нараді міністр охорони здоров'я Кацунобу Като.

Учора в Японії підтвердили випадок зараження коронавірусом у пасажирки, яка покинула лайнер Diamond Princess після карантину та тестування на зараження, що дало негативний результат.

Фото: KYODO