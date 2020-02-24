Світ повинен підготуватися до можливої пандемії - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я допускає, що епідемія коронавірусу COVID-19 може перерости у світову пандемію.

Про це йдеться у дописі Twitter ВООЗ.

"Наразі ми не спостерігаємо неконтрольованого поширення коронавірусу, ми не спостерігаємо масштабної важкої захворюваності чи смертності. Чи має коронавірус потенціал, щоб викликати пандемію? Звичайно. Вона вже почалася? За нашою оцінкою, ще ні", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах. В країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Велика Британія - 9; Італія - 224; РФ - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).

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В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

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