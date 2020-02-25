Білий дім попросив у Конгресу $2,5 мільярда для боротьби з коронавірусом

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила в понеділок, що надіслала запит до Конгресу на "щонайменше $2,5 мільярда" додаткового фінансування для боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні американського видання The Hill.

"Сьогодні адміністрація передає Конгресу додатковий план фінансування в розмірі $2,5 мільярда для прискорення розробок вакцини, підтримки готовності, а також заходів реагування та закупівлі необхідного обладнання й постачання", - заявила речниця Офісу управління й бюджету Білого дому Рейчл Семмел.

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За її словами, в запиті вказується, що адміністрація має намір "активізувати свої дії у відповідь на поширення вірусу на інші країни".

Водночас, пропозиція Білого дому зустріла опір з боку демократів у Конгресі, оскільки зазначена сума перевищує ліміти. При цьому вказується, що лише $1,25 мільярда може бути виділено на боротьбу з новим викликом, втім решту передбачається взяти з інших фондів, у тому числі $535 мільйонів, що призначалися для боротьби з Еболою.

У цьому зв'язку лідер демократів Сенату Чарльз Шумер назвавши запит адміністрації Трампа "свідченням некомпетентності". Демократи в Палаті представників заявили, що замість цього розроблять власний законопроєкт щодо фінансування заходів для протистояння з вірусом.

Фото: АА