В Італії від коронавірусу померла сьома особа

В Італії померла сьома людина, в якої підтвердили зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє ANSA.

"В Італії вже сім жертв коронавірусу — шість у Ломбардії та одна у Венето", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пацієнт, якого в ніч проти 22 лютого привезли з містечка Лодіджіано і в якого тест на коронавірус виявився позитивним, помер сьогодні у лікарні Санта-Анна у Комо.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

Фото: АА