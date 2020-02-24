МОЗ рекомендує відмовитися від подорожей до країн, де зафіксували коронавірус

Міністерство охорони здоров’я рекомендує громадянам утриматися по можливості від подорожей до країн, де реєструються випадки коронавірусної інфекції.

Про це на брифінгу ввечері 24 лютого сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша рекомендація на сьогодні - по можливості відмовитися від подорожей до країн, де зареєстровані випадки коронавірусної інфекції, оскільки це сприятиме збереженню їхнього здоров’я", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що останніми днями кількість новозареєстрованих у світі випадків коронавірусу зменшується. Понад 97% випадків інфікування зареєстровано в Китаї. 3% - в інших країнах.

Наразі в Україні запроваджується температурний скринінг для громадян, які повертаються з країн, де зареєстровані випадки передачі вірусу всередині країни, зокрема це стосується громадян, які повертаються з Італії.

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Станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2619 летальних. Одужало вже 25 360 осіб.