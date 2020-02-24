Українців серед заражених коронавірусом в Італії немає

За інформацією консульства України в Мілані, станом на 9 ранку 24 лютого, інформації про зараження коронавірусом громадян України в Італії не надходило.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За інформацією консульства України в Мілані, станом на 9 ранку 24 лютого, інформації про зараження коронавірусом громадян України в Італії не надходило. Посольство України в Італії, а також консульства знаходяться цілодобово з громадянами на зв’язку. Запущені три гарячі лінії для звернень громадян, інформація про них доступна на сайті МЗС", - зазначив Ляшко.

Ляшко додав, що прикордонники на пунктах пропуску будуть забезпечені респіраторами класу захисту FFP2.

У випадку виявлення у подорожуючих симптомів ГРВІ , їх розміщують в облаштовані на пунктах пропуску ізолятор до приїзду бригади екстреної медичної допомоги, яка перевозитиме людину до інфекційної лікарні. У пацієнта повинні відібрати зразки на дослідження вірусологічною лабораторією, яка протягом 5 годин проведе тестування на наявність нового коронавірусу.

Водночас Ляшко уточнив, що тимчасові обмежувальні заходи такі, як ізоляція протягом 14 днів, незалежно від стану здоров'я, діють зараз для громадян, які безпосередньо повертаються в Україну з Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, в Італії від коронавірусу померло вже п’ятеро людей, кількість випадків зараження становить 219.

Станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2619 летальних. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2098 випадків зараження коронавірусом у 29 країнах.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.