Україна перевірятиме всіх, хто приїжджає з країн, де зафіксували коронавірус — Гончарук

Усі пасажири, які прибувають в Україну з країн, де зафіксовано випадки захворювання коронавірусом COVID-19, будуть ретельно перевірятися.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав на брифінгу за результатами засідання оперативного штабу з питань запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 , повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У зв'язку з тим, що в Італії новий виток розвитку захворювання зафіксовано, ми прийняли рішення про те, що пасажири, які будуть прибувати з усіх країн, де було зафіксовано підтверджені випадки захворювання, будуть перевірятися в посиленому режимі. Тобто, ми посилюємо заходи безпеки", - заявив Гончарук.

Водночас, наголосив він, оскільки багато українців повертаються на батьківщину автобусами, зокрема через пропускний пункт "Тиса", там також будуть вжиті аналогічні заходи перевірки із вівторка.

Глава уряду також підкреслив, що на цей час в Україні не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

"Все спокійно, станом на сьогодні на території України не зафіксовано жодного випадку. Всі служби скоординовано працюють над тим, щоб не допустити потрапляння інфекції на територію України", - заявив Гончарук.

Водночас голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко підкреслив, що перевірка температури тіла прибулих з інших країн проходитиме у 32 пунктах пропуску. "Можу вас запевнити, що жоден пасажир, який матиме виражені ознаки захворювання, не пройде непоміченим", - запевнив він.

Раніше голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що громадяни, які прибувають в Україну з Італії автомобільним або авіатранспортом, проходитимуть на кордоні температурну перевірку.

Читайте також: Українців серед заражених коронавірусом в Італії немає

Як повідомляв Укрінформ, в Італії від коронавірусу померло вже шестеро людей, кількість випадків зараження становить 224.

Станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2619 летальних. Одужало вже 25 360 осіб.

Випадки зараження коронавірусом зафіксовано у 30 країнах.