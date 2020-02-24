На українському кордоні мірятимуть температуру пасажирам з Італії

Усі громадяни, які прибувають в Україну з Італії автомобільним або авіатранспортом, проходитимуть на кордоні температурну перевірку.

Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Рейси прямого сполучення з Італією здійснюються лише в аеропорти "Бориспіль" та "Жуляни". Пасажири цих рейсів будуть проходити температурну перевірку”, - сказав Дейнеко, уточнивши, що йдеться про майже 20 рейсів.

Він додав, що сьогодні з 20 години всі пасажири рейсів з Італії проходитимуть перевірку з використанням інфрачервоних термометрів.

Водночас, за його словами, потенційний напрямок в’їзду громадян з Італії - це пункт пропуску "Тиса", через який проходить близько 500 мікроавтобусів на тиждень. Ним переважно користуються українці, які їздять на заробітки.

"Від завтра там також буде температурна перевірка всіх, хто прямує з Італії. Ці питання узгоджені з МЗС і МОЗ", - заявив керівник ДПСУ.

Він додав, що залізничне сполучення з Італією відсутнє.

Відповідаючи на запитання журналістів, голова ДПСУ наголосив, що у разі відмови іноземця проходити обстеження ”прийме рішення і заборонить йому в'їзд в Україну”.

Якщо ж про відмову від температурної перевірки заявить українець, то, за словами керівника Держприкордонслужби, “ми зробимо це публічно, зробимо стрім, доведемо до суспільства, і нехай поза межами пункту пропуску зустрічають їх наші активні громадяни і відвозять куди самі захочуть”.

На брифінгу наголошувалося, що з метою захисту всі прикордонники будуть забезпечені респіраторами.

Як повідомляв Укрінформ, в Італії від коронавірусу померло вже п’ятеро людей, кількість випадків зараження становить 219.

Станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2619 летальних. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2098 випадків зараження коронавірусом у 29 країнах.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.